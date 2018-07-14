В ближайшие дни температура воздуха понизится на 5-7 градусов

14-15 и 19 июля в отдельных районах, а 16-18 июля - на значительной территории, ночью и после полудня ожидаются дожди и грозы, местами – град.

Об этом Арменпресс сообщили в МЧС РА.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с, в отдельных районах возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

14-17 июля температура снизится на 5-7градусов, а 18-19 июля повысится на 3-4градуса.

В Ереване 14 июля вечером, 15 и 19 июля ночью и после полудня в отдельных районах возможны, а 16-18 июля ожидаются дожди и грозы, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с.