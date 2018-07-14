Время в Ереване: 11:07:36,   14 Июль

В ближайшие дни температура воздуха понизится на 5-7 градусов


14-15 и 19  июля  в отдельных районах, а 16-18 июля - на значительной территории, ночью и после  полудня  ожидаются дожди и грозы, местами – град.

Об этом Арменпресс сообщили в МЧС РА.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с, в отдельных районах возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

14-17 июля температура  снизится на 5-7градусов, а 18-19 июля   повысится на 3-4градуса.

В Ереване  14 июля вечером, 15 и 19 июля  ночью и после  полудня в отдельных районах возможны,  а 16-18 июля  ожидаются дожди и грозы, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с.




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