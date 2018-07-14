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В Гюмри строится новый концертный зал


В  Гюмри строится новый концертный зал на средства  американского благотворителя ОванесаОюнджяна.

Как передает Арменпресс, зал «Ованес Оюнджян» будет построен по соседству  с гимназией Оюнджян, и уже  состоялась закладка первого камня – 13 июля, в  день рождения  благотворителя.

На церемонии закладки присутствовали губернатор Ширака Карен Саруханян, мэр ГюмриСамвелБаласанян, представители областной  и городской власти, гости.  

Директор фонда «Оюнджян» отметил, что несмотря на проблемы со здоровьем (врачи не разрешили Оюнджяну долгий перелет из США), благотворитель решил сделать гюмрийцам подарок  в  свой день рождения. «Хочу  построить новое  здание  в  новой  Армении. Хочу  дожить до того дня, когда  увижу  на  новой сцене, как  танцуют и поют наши дети», -  прозвучало на  церемониипожелание  Оюнджяна. 

Новый концертный зал на 300 мест предполагается построить в течение  полутора лет. Он будет оснащен самой  современной  техникой. Строительство ведет компания  «Канака».

На средства  благотворителя  в  Гюмри восстановлена школа  №21, построены  художественные и ремесленные училища.

Арменуи Мхоян




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