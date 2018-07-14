В Гюмри строится новый концертный зал на средства американского благотворителя ОванесаОюнджяна.

Как передает Арменпресс, зал «Ованес Оюнджян» будет построен по соседству с гимназией Оюнджян, и уже состоялась закладка первого камня – 13 июля, в день рождения благотворителя.

На церемонии закладки присутствовали губернатор Ширака Карен Саруханян, мэр ГюмриСамвелБаласанян, представители областной и городской власти, гости.

Директор фонда «Оюнджян» отметил, что несмотря на проблемы со здоровьем (врачи не разрешили Оюнджяну долгий перелет из США), благотворитель решил сделать гюмрийцам подарок в свой день рождения. «Хочу построить новое здание в новой Армении. Хочу дожить до того дня, когда увижу на новой сцене, как танцуют и поют наши дети», - прозвучало на церемониипожелание Оюнджяна.

Новый концертный зал на 300 мест предполагается построить в течение полутора лет. Он будет оснащен самой современной техникой. Строительство ведет компания «Канака».

На средства благотворителя в Гюмри восстановлена школа №21, построены художественные и ремесленные училища.

Арменуи Мхоян