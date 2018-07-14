Премьер-министр Израиля ответил на письмо Армянского патриарха

Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху ответил на письмо Армянского патриарха – патриарха НурханаМанукяна.

Как передает Арменпресс, об этом написал в Facebook глава канцелярии Армянской епархии Иерусалима Овнан Багдасарян. Письмо Бениамину Нетаньяху было подписано 18 июня армянским и греческим патриархами.

«В письме патриархи выразили озабоченность по поводу проекта о церковных имениях, который рассматривается в Кнессете и скоро будет направлен на рассмотрение Совета министров. Патриархи выразили разочарованность тем, что вопреки прозвучавшему в феврале заверению премьер-министра о том, что обсуждение проекта замораживается, оно продолжается рассматриваться в Кнессете», - отметил Багдасарян.

В ответном письме Бениамин Нетаньяху заверил Армянского патриарха, что отозвал указанный проект и поручил министру ЯхиХанегби встретиться со святым отцом для обсуждения и поиска решения по данному вопросу.