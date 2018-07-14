Время в Ереване: 11:07:36,   14 Июль

Премьер-министр Израиля ответил на письмо Армянского патриарха


Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху   ответил на  письмо Армянского патриарха – патриарха  НурханаМанукяна.

Как  передает Арменпресс, об этом написал в  Facebook глава канцелярии Армянской епархии Иерусалима Овнан Багдасарян.  Письмо Бениамину Нетаньяху  было подписано 18 июня  армянским и греческим  патриархами.

«В письме патриархи выразили озабоченность по поводу  проекта о церковных имениях, который рассматривается в  Кнессете и скоро будет направлен на  рассмотрение Совета  министров. Патриархи выразили разочарованность тем, что вопреки прозвучавшему  в  феврале заверению премьер-министра о том, что обсуждение  проекта  замораживается,  оно продолжается рассматриваться в  Кнессете», - отметил Багдасарян.

В  ответном письме  Бениамин Нетаньяху заверил Армянского патриарха, что отозвал указанный проект и поручил министру ЯхиХанегби встретиться со святым отцом для обсуждения и поиска решения по данному  вопросу.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации