Цены на цветные металлы - 13-07-18

ЛОНДОН, 14 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 13 июля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 2057.00 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 6192.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 2159.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 14175.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 19475.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2574.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 70500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.