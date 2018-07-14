Президент Армении направил поздравительное послание президенту Франции ЭмманюэлюМакрону по случаю Национального праздника

Президент Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Франции ЭмманюэлюМакрону по случаю Национального праздника Франции.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, в послании говорится:



«Многоуважаемый господин Президент,



Сердечно поздравляю и шлю свои наилучшие пожелания Вам и дружественному народу Франции по случаю Национального праздника Французской Республики.



Идущая из глубины веков дружба между Арменией и Францией и существующие сегодня между нашими странами привилегированные отношения, политический диалог высокого уровня и взаимное доверие создают прочную основу для дальнейшего развития и углубления армяно-французского взаимодействия.



Я преисполнен надежды, что обоюдными усилиями мы будем содействовать расширению двусторонней армяно-французской повестки и выявлению новых возможностей сотрудничества.



Армения придаёт большое значение усилиям Франции, как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, в процессе мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, во благо мира и стабильности в нашем регионе.



Вновь поздравляя с Национальным праздником Франции, желаю Вам неистощимой энергии и успехов, а дружественному народу Франции – прогресса и благоденствия».