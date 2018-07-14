Время в Ереване: 11:07:36,   14 Июль

Президент Армении направил поздравительное послание президенту Франции ЭмманюэлюМакрону по случаю Национального праздника


Президент Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Франции ЭмманюэлюМакрону по случаю Национального праздника Франции.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, в послании говорится:

«Многоуважаемый господин Президент,

Сердечно поздравляю и шлю свои наилучшие пожелания Вам и дружественному народу Франции по случаю Национального праздника Французской Республики.

Идущая из глубины веков дружба между Арменией и Францией и существующие сегодня между нашими странами привилегированные отношения, политический диалог высокого уровня и взаимное доверие создают прочную основу для дальнейшего развития и углубления армяно-французского взаимодействия.

Я преисполнен надежды, что обоюдными усилиями мы будем содействовать расширению двусторонней армяно-французской повестки и выявлению новых возможностей сотрудничества.

Армения придаёт большое значение усилиям Франции, как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, в процессе мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, во благо мира и стабильности в нашем регионе.

Вновь поздравляя с Национальным праздником Франции, желаю Вам неистощимой энергии и успехов, а дружественному народу Франции – прогресса и благоденствия».

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации