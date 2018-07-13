По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 12 и 13 июля сотрудниками различных подразделений Полиции раскрытo 46 случаев преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в частности, 17 случаев причинения телесных повреждений, 9 случаев мошенничества, 6 случаев кражи личного имущества, по 3 случая квартирной кражи и присвоения или растраты, по 2 случая взяточничества и злоупотребления должностными обязанностями, по 1 случаю похищения человека, хулиганства, браконьерства и применения насилия в отношении представителя власти.

Из ранее совершенных преступлений раскрыт 1 случай причинения телесных повреждений, зарегистрировано 3 случая добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 11 ДТП: 16 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.