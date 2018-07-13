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Депутат НС Наапет Геворкян покинул РПА


Член Республиканской фракции Национального Собрания Армении Наапет Геворкян покинул фракцию и Республиканскую партию.

Эту информацию в беседе с Арменпресс подтвердил председатель организационной комиссии РПА Рубен Тадевосян.

Ранее фракцию РПА покинули депутаты Арман Саакян, Артур Геворгян, Самвел Алексанян, Ширак Торосян, Артак Саркисян, Феликс Цолакян, Ашот Арсенян и другие.




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