Депутат НС Наапет Геворкян покинул РПА

Член Республиканской фракции Национального Собрания Армении Наапет Геворкян покинул фракцию и Республиканскую партию.

Эту информацию в беседе с Арменпресс подтвердил председатель организационной комиссии РПА Рубен Тадевосян.

Ранее фракцию РПА покинули депутаты Арман Саакян, Артур Геворгян, Самвел Алексанян, Ширак Торосян, Артак Саркисян, Феликс Цолакян, Ашот Арсенян и другие.