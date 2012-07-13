Предстоящие на 14 июля мероприятия
21:10, Июль 13, 2018
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- 13.07-21:49 В период между 12 и 13 июля сотрудниками различных подразделений Полиции раскрытo 46 случаев преступлений
- 13.07-21:30 Депутат НС Наапет Геворкян покинул РПА
- 13.07-21:10 Предстоящие на 14 июля мероприятия
- 13.07-21:04 Дан старт устранению наиболее значимых для стран ЕАЭС препятствий
- 13.07-20:36 Наша встреча в Брюсселе стала хорошей возможностью продолжить добрые традиции политического диалога: Пашинян Макрону
- 13.07-20:31 Премьер-министр Армении посетил посольство Франции по случаю Национального праздника Франции
- 13.07-20:27 Демократическая Армения ожидает гораздо более серьезного отношения: Пашинян разъяснил свои слова во время бриффинга в Брюсселе
- 13.07-19:59 Вице-премьер Армении обсудил с министром транспорта РФ вопросы, касающиеся контрольно-пропускного пункта Верхнего Ларса
- 13.07-19:55 Госсекретарь Ватикана коснулся в своей речи Геноцида армян
- 13.07-19:27 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 13-07-18
- 13.07-19:25 Азиатские индексы - 13-07-18
- 13.07-18:34 Экономика не должна быть заложником налогового законодательства: Давид Ананян
- 13.07-18:16 Американский кинорежиссер армянского происхождения планирует снять в Армении фильм о Геноциде армян
- 13.07-18:03 МИД Арцаха положительно оценивает ознакомительную встречу глав МИД Армении и Азербайджана
- 13.07-17:09 Выпущена специальная почтовая карточка, посвященная известному армянскому физику Юрию Оганесяну
- 13.07-16:54 Делегация НС Армении приняла участие в официальном заседании к 550-летию основания парламента Польши
- 13.07-16:42 Великобритания представила ЕС позицию Лондона по финансовой стороне Brexit
- 13.07-16:17 В связи с жарой служба скорой помощи работает сверхнагруженно
- 13.07-16:16 Reuters: коалиция во главе с США признала нанесение ударов в провинции Дейр-эз-Зор
- 13.07-16:09 Шармазанов: “Насилие и оружие никогда не могут решить проблем человечества”
- 13.07-16:06 В Баку продолжаются перебои с электроснабжением
- 13.07-15:51 Пашинян отметил важность развития деловых связей между Арменией и Бельгией
- 13.07-15:48 Президент Армен Саркисян отправился в Москву
- 13.07-15:27 «Норфолк Консалтинг» ликвидируется: ее заменит государственное акционерное предприятие
- 13.07-15:25 Новак: текущий уровень цен на нефть вызван торговой войной США
- 13.07-15:19 Армения не будет в роли просителя: Теван Погосян представил важные акценты брюссельского визита Пашиняна
- 13.07-15:17 Фракция «Еркир Цирани» выдвинула Заруи Постанджян кандидатом в мэры Еревана
- 13.07-15:10 Слухи о после Армении в Чехии - фальшивка: Тигран Балаян
- 13.07-15:01 Ламы помогут датским фермерам защитить овец от волков
- 13.07-14:41 МЧС сообщает подробности об оказываемой Арменией гуманитарной помощи Сирии
- 13.07-14:07 С азербайджанской стороны стреляли в направлении Чамбарака: сейчас ситуация спокойная
- 13.07-14:03 Финляндия на четверо суток введет контроль на границах с ЕС из-за встречи Путина и Трампа
- 13.07-13:06 Тегеран назвал условия ухода иранских военных из Ирака и Сирии
- 13.07-12:46 Секретарь Совета безопасности Армении встретился с представителями фракций НС Арцаха
- 13.07-12:37 На официальном сайте ООН был опубликован меморандум МИД Республики Арцах
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