Наша встреча в Брюсселе стала хорошей возможностью продолжить добрые традиции политического диалога: Пашинян Макрону

Премьер-министр Армении Никол Пашинян по случаю Национального праздника направил поздравительное послание президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

“Уважаемый г-н Президент,

Сердечно поздравляю Вас и выражаю наилучшие пожелания Вам и дружественному народу Франции по случаю Национального праздника Французской Республики.

Я рад, что наша встреча в Брюсселе стала хорошей возможностью познакомиться и продолжить добрые традиции политического диалога на высоком уровне между нашими странами, а также подтвердить нашу совместную приверженность дальнейшему укреплению зиждущихся на богатой исторической основе особых отношений между Арменией и Францией.

Армения высоко ценит многолетние усилия Франции как сопредседателя Минской группы ОБСЕ по исключительно мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта путем переговоров.

Мы также придаем важность поддержке со стороны Франции с момента обретения независимости Армении по созданию демократического и правового государства, а также углублению сотрудничества Армения-ЕС, в том числе в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Я убежден, что предстоящий в октябре Ваш государственный визит в Армению станет важной вехой в межгосударственных отношениях наших стран, придав качественно новый уровень двусторонним экономическим связям.

Разумеется, еще одним важным событием, тесно связанным с армяно-французской повесткой, является проведение в нашей стране 17-го саммита Международной организации Франкофонии, и его проведение на самом высоком уровне является для нас приоритетом.

Еще раз поздравляя Вас с Национальным праздником Франции, я желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Франции - мира, прогресса и процветания”.

.-0-/36/