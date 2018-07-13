Демократическая Армения ожидает гораздо более серьезного отношения: Пашинян разъяснил свои слова во время бриффинга в Брюсселе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил разъяснения по поводу одного пункта своего брифинга, проведенного в аэропорту Брюсселя 12 июля.

«Произошло следующее: во время встречи с одним из партнеров ЕС я выразил недоумение в связи с тем, что после революции ЕС не увеличивает объемы поддержки, предоставляемые Армении. Представитель ЕС отреагировал, заявив: “Почему вы так говорите, мы увеличили [поддержку] на 10 миллионов евро”. Я заявлял, что мы уже генерировали 42 миллиона евро по нескольким уголовным делам, и если мы одного из наших известных коррумпированных чиновников потрясем хорошенько, то из его карманов выпадет такая сумма. Смысл сказанного был в том, что демократическая Армения ожидает гораздо более серьезного отношения», - как сообщает Арменпресс, написал премьер-министр на своей странице в Facebook.