Госсекретарь Ватикана коснулся в своей речи Геноцида армян

Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин во время посявященной 100-летию окончания Первой мировой войны Святой Мессы 12 июля 2018 года в базилике итальянского города Аквиле коснулся Геноцида армян: “Этот глобальный конфликт сделал возможным то, что все еще ужасает нас - массовое убийство, жертвами которого было армянское население (которому пришел на помощь тогда только Святой Престол). Это было настольок ужасно, что возникла необходимость создать слово слово «геноцид», которое, к сожалению, является частью нынешнего словаря”.

Как сообщает Арменпресс, поводом для визита ватиканского иерарха в этот регион стало празднование сотой годовщины окончания Первой мировой войны, о трагических событиях которой жители северного итальянского региона Фриули-Венеция-Джулия, в котором находится Аквилея, сохраняют печальную память, ибо те далекие события оставили здесь особо заметный кровавый след.

Журналист Фрaнкa Джансолдатти прокомментировала заявление кардинала, заявив, что кардинал упрекает тех, кто отрицает Геноцид армян, который является историческим фактом.

Если турецкое правительство настойчиво отрицает исторический факт Геноцида армян через 103 года, государственный секретарь Ватикана без колебаний осуждает османское правительство того времени за уничтожение армянского меньшинства. В своей речи кардинал подчеркнул, что хаос сумел подорвать «международный порядок в Европе без последовательной замены его справедливостью».