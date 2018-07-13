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Азиатские индексы - 13-07-18


ТОКИО, 13 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 13 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.85% и составил 22597.35 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.19% и составил 1730.07 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.23% и составил 2831.18 пункта, а HANG SENG вырос на 0.16% и составил 28525.44 пункта.




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