Экономика не должна быть заложником налогового законодательства: Давид Ананян

Правительство Армении намерено представить общественности в сентябре пакет реформ Налогового кодекса. Комитет государственных доходов представит предложения, но министерство финансов будет продвигать изменения. Как передает Арменпресс, об этом заявил журналистам председатель КГД Давид Ананян.

«Мы обязаны внести изменения в Налоговый кодекс, чтобы не создавать проблем для хозяйствующих субъектов с точки зрения права. В частности, капитал и доходы должны облагаться налогом меньше, а потребление - больше. Если мы уменьшим налоговую нагрузку на капитал и доходы, будет стимул. Пока мы их не уменьшим, мы обеспечиваем доходы только администрированием», - сказал он.

Он заявил, что у международных структур адекватное отношение к этому решению, поскольку они видят усилия Армении по продвижению вперед. «Международные структуры думают о бюджетных статьях, сможет ли наша страна обслуживать расходы, которые она взяла на себя. Здесь самое главное - слово правительства», - сказал Давид Ананян.

Что касается глобальных и революционных изменений в Налоговом кодексе, председатель КГД сказал, что их не ожидается в сентябре, но дискуссии в этом направлении уже начались, и через определенный период у Армении будет новая налоговая система.

«Теперь нам нужно улучшить нашу систему, чтобы экономика не была заложником налогового законодательства. Мы хотим, чтобы больше налогов собиралось налоговыми обязательствами, сформированными в результате экономического роста, но не инструментами администрирования. Это очень дорогое удовольствие для государства», - сказал председатель КГД.