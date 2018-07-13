Выпущена специальная почтовая карточка, посвященная известному армянскому физику Юрию Оганесяну

Специальная почтовая карточка, посвященная известному армянскому физику, доктору физико-математических наук, профессору, академику Российской академии наук Юрию Оганесяну, являются минимальным выражением уважения армян к нему.

Как сообщает Арменпресс, 13 июля в ЗАО «Айпост» с участием известного ученого состоялась церемония погашения специальной почтовой карточки.

На обложке изображен 118-й новый химический элемент периодической таблицы Менделеева, открытый Юрием Оганесяном в 2006 году и названный «oganesson» (Ог) в честь великого армянского ученого в 2016 году.

Марка, посвященная Юрию Оганесяну выпущен ЗАО «Айпост» в 2017 году, прилагается к специальной карточке.

Фото: Мхитара Хачатряна

«Для меня это большая честь. Эту фотографию можно найти не только на почтовых открытках, но и в газетах, Академии, за рубежом - США, Франция. Она очень распространена», - сказал Юрий Оганесян.

Церемония погашения была проведена министром транспорта, связи и информационных технологий Армении Ашотом Акопяном, генеральным директором ЗАО «Айпост» Хуаном Пабло Гечиджяном, председателем Союза филателистов Армении Овиком Мусаеляном и известным физиком Юрием Оганесяном.

Министр Ашот Акопян сказал, что для каждой нации огромная честь иметь шанс гордиться такой личностью, как Юрий Оганесян. «Погашение сегодняшней почтовой марки - это минимальное выражение нашего уважения к нему. Этим мы пытаемся восхвалять человека, который сделал великое открытие», - сказал министр.

Специальная карточка представляет собой уникальный филателистический продукт - тематическую обложку, которая отрывается специальным почтовым штемпелем.

Специальная карточка была издана тиражом 500 шт. Автор проекта - дизайнер ЗАО «Айпост» Ваагн Мкртчян.