Делегация НС Армении приняла участие в официальном заседании к 550-летию основания парламента Польши
Возглавляемая вице-спикером Национального Собрания Армении Эдуардом Шармазановым 13 июля делегация, в составе которой депутаты НС Э.Марукян и В.Арутюнян, приняла участие в официальном заседании к 550-летию основания парламента Польши. Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, с речью выступил председатель Сейма Польши М.Кухциньский.
На мероприятии присутствовал также Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Польше Э.Казарян.
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