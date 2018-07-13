Делегация НС Армении приняла участие в официальном заседании к 550-летию основания парламента Польши

Возглавляемая вице-спикером Национального Собрания Армении Эдуардом Шармазановым 13 июля делегация, в составе которой депутаты НС Э.Марукян и В.Арутюнян, приняла участие в официальном заседании к 550-летию основания парламента Польши. Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, с речью выступил председатель Сейма Польши М.Кухциньский.

На мероприятии присутствовал также Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Польше Э.Казарян.