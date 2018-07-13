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Великобритания представила ЕС позицию Лондона по финансовой стороне Brexit


Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд представил на заседании Совета ЕС в пятницу в Брюсселе позицию Лондона по финансовой и банковской стороне переговоров о выходе Соединенного Королевства из состава сообщества (Brexit). Как передает Арменпресс, об этом сообщил замглавы Еврокомиссии по евро и социальному диалогу Валдис Домбровскис.

"Министр Хаммонд представил министрам предложения британского правительства. Мы должны провести тщательный анализ всей британской Белой книги (стратегии по Brexit), после этого мы сможем комментировать эти предложения", - подчеркнул Домбровскис.


 




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