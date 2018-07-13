Шармазанов: “Насилие и оружие никогда не могут решить проблем человечества”

12 июля возглавляемая вице-спикером НС Э.Шармазановым делегация, в составе которой депутаты НС Э.Марукян и В.Арутюнян, приняла участие в Варшаве в третьей Ассамблее глав парламентов стран Центральной и Восточной Европы. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Делегацию НС РА встретили председатель Сената Польши С.Карчевский и председатель Сейма М.Кухциньский.

Э.Шармазанов выступил на Ассамблее с речью:

“Уважаемые коллеги,

дамы и господа,

выбранный формат – своеобразная площадка для встречи на высоком уровне парламентариев стран Центральной и Восточной Европы и совместного обсуждения вызовов нашего континента.

Этот год юбилейный для многих стран. Как мы в Армении, так и наши братья и сестры в Польше отмечаем 100-ю годовщину восстановления независимости. Более того, в этом году парламент Польши отмечает 550-летие основания.

Выражаю слова признательности Сейму Польши за признание и осуждение Геноцида армян еще в 2005 г. В этом году исполняется 70-летие принятой Генеральной Ассамблеей ООН конвенции “О предотвращении и наказании преступления геноцида”, – она принята 9 декабря 1948 г. Эта конвенция ООН была первой, затрагивающей проблемы человечества. Геноцид армян, греков и ассирийцев в Османской империи и Кемалистской Турции явился одним из самых больших бедствий ХХ века, унесших более 2 миллионов жизней безвинных христиан. Давайте не забывать, что безнаказанность приводит к новым преступлениям.

Благодарен Сенату и Сейму Польши за принятие в 2017 г. специальной резолюции к 650-летию армянской общины страны. Армяне веками всегда способствовали упрочению польского государства. Еще со времен короля Казимира Великого армяне удостоились привилегий и особого отношения.

Уважаемые коллеги,

в этом году Сенат и Сейм Польши ратифицировали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА – ЕС. Подписание и ратификация документа открывают новую страницу в истории сотрудничества Евросоюза и Армении. Надеюсь, это новая страница в развитии демократии, защиты прав человека и утверждении мира. Ожидаем, что другие страны-члены ЕС также в приемлемые сроки ратифицируют Соглашение.

Уважаемые коллеги,

нынешний мир, в том числе европейский регион, полон многочисленных вызовов – это закрытые границы, милитаристская риторика и попытки военным путем разрешать неурегулированные конфликты. К сожалению, с каждым из них Армения сталкивается. Говоря о закрытых границах, должен отметить, что Турция, несмотря на ранее подписанные Цюрихские протоколы, продолжает блокировать границу с Арменией. Турецкая политика предусловий и блокады Армении предосудительна. Мы сторонники нормализации отношений без предусловий.

Уважаемые коллеги,

мы отвергаем военное решение НК-проблемы и воинственную риторику. Проблема должна быть урегулирована исключительно путем мирных переговоров, в формате сопредседательства МГ ОБСЕ, на основе трех известных принципов: мирное урегулирование, реализация права на самоопределение, территориальная целостность. Право на самоопределение – естественное право граждан, и граждане Арцаха имеют столько же права самоопределиться и жить в независимом государстве, сколько каждый из нас.

Уважаемые коллеги,

я здесь с призывом к миру, толерантности и диалогу. Хотелось бы завершить слово следующим призывом Папы Иоанна Второго: “Не бойтесь проповедовать мир, живите с миром... Насилие и оружие никогда не могут решить проблем человечества”.