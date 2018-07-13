В ходе визита в Брюссель, премьер-министр Армении Никол Пашинян провел бизнес-ланч с местными представителями бизнеса армянского происхождения, которые работают в отрасли огранки алмазов и др. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.

На встрече присутствовал и председателя Армяно-бельгийской торговой палаты. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил важность развития деловых связей между Арменией и Бельгией и представил собравшимся приоритеты правительства Армении, а также возможности, связанные с членством Армении в ЕАЭС.

До этого премьер-министр Никол Пашинян в рамках саммита НАТО 12 июля провел ряд неформальных, рабочих встреч с руководителями разных стран. В частности, премьер-министр встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани, премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Италии Джузеппе Конте, премьер-министром Канады Джастином Трюдо, президентом Литвы Далей Грибаускайте, премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Испании Педро Санчесом, премьер-министром Македонии Зораном Заевым, президентом Словакии Андреем Киской и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.С лидерами вышеназванных государств и генеральным секретарем НАТО премьер-министр обсудил перспективы развития двусторонних и многосторонних отношений, а также представляющие взаимный интерес различные вопросы.Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил свое участие в предстоящем осенью в Ереване 17-м саммите Франкофонии и отметил, что он был в Армении еще в 1988 году с отцом, и у него хорошие воспоминания о нашей стране.Президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Греции Алексис Ципрас пригласили премьер-министра Пашиняна в свои страны. Они придали большое значение расширению двустороннего сотрудничества с Арменией в ряде сфер и выразили уверенность в том, что с новым правительством Армении будет налажено эффективное сотрудничество. Премьер-министр Италии подчеркнул наличие исторически прочных дружеских связей с Арменией и придал важность их дальнейшему укреплению и развитию.Премьер-министр и генеральный секретарь НАТО обсудили текущие вопросы сотрудничества Армения-НАТО.