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Президент Армен Саркисян отправился в Москву


Президент Республики Армен Саркисян сегодня отправился в Москву. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

14 июля президент Саркисян в московском Большом театре будет присутствовать на гала-концерте звёзд мировой оперы, посвящённом завершению Чемпионата мира по футболу.

15 июля президент Республики на стадионе "Лужники" посмотрит торжественную церемонию закрытия Чемпионата мира по футболу, а затем - финальную игру.


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