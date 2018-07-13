«Норфолк Консалтинг» ликвидируется: ее заменит государственное акционерное предприятие

Компания «Норфолк Консалтинг» будет ликвидирована до конца июля, вместе нее откроется компания с государственным участием. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал глава Комитета по государственным доходам Армении Давид Ананян.



СНБ Армении ранее раскрыла многомиллионные преступные схемы с участием чиновников Комитета по госдоходам. Стало известно, что с 1-го августа 2017 года по 1-ое мая 2018 года посредством представителей организаций, занимающихся грузоперевозками, компания "Норфолк Консалтинг" получила наличными $37,6 млн., из которых $26,4 млн. - за растаможку ввезенных в Армению товаров, а $11,2 млн. за оказанные хозсубъектам услуги. Компания не доплатила в госбюджет около $7 млн. Компания изначально создавалась для определенного регулирования сферы, чтобы отделить растаможку от грузоперевозок и, чтобы первая осуществлялась бы по контролируемым таможенным органом процедурам.

"На данный момент компания находится в процессе ликвидации, процедуры по которому планируется завершить до конца месяца, однако она временно выполняет те же функции, что и до разоблачений СНБ, только строго под контролем сотрудников Комитета", - сказал Ананян в пятницу на пресс-конференции.При этом он отметил, что если до 20-го июля будет восстановлена вся сумма нанесенного ущерба, то уголовное дело будет прекращено, добавив, что из общей суммы в $7 млн. компании остается выплатить $5 млн.Кроме того, как сообщил Ананян, вместо "Норфолка" будет создана новая акционерная компания с госучастием, которая станет выполнять те же функции, но гораздо более прозрачно.По решению СНБ, Генеральный директор ООО "Норфолк Консалтинг" Армен Унанян и еще трое ответственных сотрудников компании арестованы по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2-й статьи 205-й (Уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей) Уголовного кодекса Армении.