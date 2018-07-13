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Слухи о после Армении в Чехии - фальшивка: Тигран Балаян


Слухи о после Армении в Чехии - Тигране Сейраняне, будто он совершил противоправные действия, являются фальшивыми. Как передает «Арменпресс», об этом пишет на своей странице в Facebook пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

«Коллеги из СНБ уверили, что публикация в газете «Жаманак» является фальшивой и действительности не соответствует. Думаю, понятно, откуда идет эта дезинформация»,-п пишет он.

Ранее публикация в газете «Жаманак» сообщала, будто посол Армении в Чехии -  Тигран Сейранян, приобретает недвижимость в Чехии и Австрии для незаконно обогатившихся в Армении госчиновников.


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