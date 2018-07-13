Время в Ереване: 11:07:36,   13 Июль

С азербайджанской стороны стреляли в направлении Чамбарака: сейчас ситуация спокойная


Минувшей ночью с азербайджанской стороны были произведены выстрелы в направлении армянского города Чамбарак. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«С азербайджанской стороны из стрелкового оружия были произведены выстрелы в направлении позиций и города Чамбарак», - сообщил Ованнисян, добавив, что, по его сведениям, тяжелых последствий нет.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации