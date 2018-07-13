Тегеран назвал условия ухода иранских военных из Ирака и Сирии

Иранские военные советники покинут Сирию и Ирак, как только Тегеран об этом попросят правительства этих стран. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом заявил в пятницу советник лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи по международным вопросам Али Акбар Велаяти, выступая в Международном дискуссионном клубе "Валдай".

Он подчеркнул, что военные советники Ирана находятся в Ираке и Сирии по просьбе правительств этих государств. "Когда они скажут, что наши военные советники им не нужны, у Ирана не будет сомнений, чтобы оттуда уйти", - сказал Велаяти.

При этом он считает, что террористы вернутся в арабскую республику, как только Иран и Россия оттуда уйдут. "Как только мы оттуда уйдем, после нас уйдет Россия, террористы туда придут. Как только поддержка Ирана и России правительству Сирии будет ослаблена, террористы сразу же вернутся туда", - сказал советник.

Велаяти подчеркнул, что Иран намерен противостоять США на Ближнем Востоке и поможет Сирии в случае агрессии. "Будем мощно противостоять американцам, - сказал он. - Будем помогать Сирии противостоять агрессии США".