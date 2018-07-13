Секретарь Совета безопасности Армении встретился с представителями фракций НС Арцаха

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился 13-го июля с представителями фракций НС Арцаха. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Арцаха. Приветствуя секретаря СБ Республики Армения, заместитель председателя парламента Ваграм Балаян отметил, что встреча в подобном формате проходит впервые, и выразил надежду на то, что контакты с представленными в НС политическими силами будут продолжительными.

Секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян представил сведения относительно встреч, проведенных в Москве в рамках его последнего визита, а также коснулся важных компонентов обеспечения общей безопасности.

Затем стороны обсудили широкий круг вопросов, связанных с азербайджано-карабахским конфликтом, ситуацией на границе, внешних и внутренних вызовов в сфере безопасности.

Во встрече принял участие также секретарь Совета безопасности Республики Арцах Виталий Баласанян.