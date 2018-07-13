На острове Реюньон произошло третье за год извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез

Новое извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез произошло в ночь на пятницу на острове Реюньон. Как сообщается на сайте правительства этого региона Франции, это уже третий случай за год.

Первые выбросы лавы над поверхностью кратера были зафиксированы в 4:30 по местному времени (3:30 мск), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

После начала извержения префектура Реюньона распространила предупреждение о стихийном бедствии и объявила о временном закрытии пешеходных маршрутов рядом с вулканом, а также о запрете полетов в указанной зоне до дальнейшего уведомления. Тем не менее, поскольку рядом с Питон-де-ла-Фурнез нет никаких населенных пунктов, опасности для жителей острова он пока не представляет.

Гора Питон-де-ла-Фурнез расположена на юго-востоке Реюньона. Этот щитовой вулкан высотой 2632 м с кальдерой диаметром около 8 км входит в число наиболее активных на планете. С XVII века зафиксировано более 150 его извержений.