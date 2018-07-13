В Азербайджане убит один из подозреваемых в убийстве полицейского

Правоохранительные органы Азербайджана обезвредили одного из участников зверской расправы над полковниками милиции.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает азербайджанская пресса.

Рашад Беюккишиев был обезврежен этой ночью в результате оперативных мер, предпринятых сотрудниками правоохранительных органов. Он оказал им вооруженное сопротивление, в результате чего был убит.

Беюккишиев ранее имел судимость за умышленное убийство и разбой. Он отбывал срок за убийство родной матери. Преступление было совершено в 2007 году. После выхода на свободу он отправился в Россию. Но и там спустя 9 месяцев был заключен под арест за разбой. Другой участник расправы в Гяндже – Фаррух Гасымов был сдан полиции несколько дней назад.

Напомним, что в результате массовых беспорядков в Гяндже были убиты двое полковников МВД.

Как сообщалось ранее, лица, подозреваемые в убийстве полицейских в Гяндже во время беспорядков 10-го июля, скрылись и объявлены в розыск. Как передает «Арменпресс» , об этом сообщает агентство minval.az.

Прокуратура и МВД Азербайджана выступилис совместным заявлением, в котором говорится, что удалось установить личности преступников, однако задержать их пока не удалось.

Подозреваемые – граждане Азербайджана Гасим Фарух Хагани-оглу и Беюкишиев Решад Мамедли-оглу.

Двое сотрудников полиции погибли во вторник при пресечении несанкционированной акции протеста в азербайджанском городе Гянджа. Об этом говорится в совместном сообщении Генпрокуратуры, МВД и Службы госбезопасности Азербайджана. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает азербайджанская пресса.

10 июля около 20:00 (19:00) "группа радикально настроенных религиозных лиц из 150-200 человек, собравшись перед административным зданием исполнительной власти города Гянджа, выступали в защиту Юниса Сафарова, покушавшегося на мэра Гянджи Эльмара Велиева.

По данным агентства «Туран», состоялось столкновение полиции с демострантами, в ходе которого были убиты 2 полицейских, по данным МВД Азербайджана, они погибли от колото-резаных ран.

"С сожалением отмечаем, что при пресечении незаконных действий погибли двое офицеров полиции - заместитель начальника Главного управления города Гянджа полковник полиции Ильгар Балакишиев и заместитель начальника Низаминского районного управления полиции полковник-лейтенант полиции Самед Аббасов", - говорится в сообщении. Отмечается, что оба погибли от нанесенных им "радикальными элементами ударов колюще-режущими предметами".

По данным полиции, задержаны 40 участников незаконной акции, остальные - всего в акции участвовало до 200 человек - скрылись с места.



По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. "Принимаются необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления и привлечения к ответственности всех участников и организаторов преступления", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 3 июля около 20:30 по местному времени (19:30 мск) было совершено вооруженное нападение на главу исполнительной власти Гянджи - второго по величине города республики - Эльмара Велиева и его телохранителя Гасыма Ашбазова, в результате чего оба получили огнестрельные ранения.Нападавший - 35-летний гражданин России Юнис Сафаров - был задержан и разоружен сотрудниками полиции. Было возбуждено уголовное дело по статьям "Попытка умышленного убийства в связи с осуществлением потерпевшим лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга" и "незаконное приобретение огнестрельного оружия". Для расследования случившегося была создана следственно-оперативная группа, в которую вошли сотрудники прокуратуры, МВД и СГБ.Правоохранительные органы квалифицировали случившееся как "заранее спланированный теракт с целью создания в стране ажиотажа, хаоса и паники и, в конечном итоге, организации насильственного захвата власти".Расследование взял под личный контроль президент Азербайджана Ильхам Алиев.