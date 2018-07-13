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Президент Армении Армен Саркисян посетил посольство Франции поздравил с национальным праздником Франции


Накануне национального праздника Французской Республики президент Армен Саркисян сегодня, 13 июля, посетил посольство Франции в Республике Армения. Об этом сообщает пресс-служба президента РА. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Президент Армении поздравил и высказал добрые пожелания послу Джонатану Лакоту, сотрудникам посольства и в их лице - дружественному французскому народу.




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