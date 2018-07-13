Армения предоставила Сирии более 30 тонн гуманитарной помощи
На авиабазе «Хмеймим» 12-го июля совершил посадку самолет МЧС РФ, которым Армения предоставила Сирии более 30 тонн гуманитарной помощи, в частности, рис, гречку, масло. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Первый российский канал.
Вся эта помощь будет предоставлена тем беженцам, которые возвращаются на освобожденные территории/
Часть помощи пойдет в отдаленные районы Сирии.
Вскоре ожидаются еще несколько полетов: всего в Сирию будет послано 100 тонн продуктов и предметов первой необходимости.
- 14:03 Финляндия на четверо суток введет контроль на границах с ЕС из-за встречи Путина и Трампа
- 13:06 Тегеран назвал условия ухода иранских военных из Ирака и Сирии
- 12:46 Секретарь Совета безопасности Армении встретился с представителями фракций НС Арцаха
- 12:37 На официальном сайте ООН был опубликован меморандум МИД Республики Арцах
- 12:10 В Азербайджане убит один из подозреваемых в убийстве полицейского
- 12:08 На острове Реюньон произошло третье за год извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез
- 11:59 Армения будет одной из самых сильных демократий мира: Интервью Никола Пашиняна Time
- 11:43 Президент Армении Армен Саркисян посетил посольство Франции поздравил с национальным праздником Франции
- 11:33 Reuters: Мэй с нетерпением ожидает переговоров с Трампом по Brexit
- 11:31 Армения предоставила Сирии более 30 тонн гуманитарной помощи
- 11:22 Гражданин добровольно сдал в Военную полицию оружие и боеприпасы
- 10:53 Повысят зарплаты около 10 тысячам врачей и сестер поликлиник и амбулаторий
- 10:48 Рабочая группа по выдвижению президентом Армении кандидатуры на пост судьи Конституционного суда получила 5 заявлений от претендентов
- 10:43 Шармазанов встретился с вице-спикером Палаты представителей парламента Беларуси Пирштуком
- 10:38 Число жертв ливневых дождей в Японии достигло 204 человек
- 10:16 Члены инициативы, требующей отставки католикоса, вновь прибегли к провокациям
- 10:11 В США расследуют предположительное отравление более 100 человек в McDonald's
- 10:08 Мун Чжэ Ин заявил, что лидер КНДР полон решимости построить "нормальное государство"
- 10:00 Ереванский бестселлер: В рейтинговой таблице – книга «Скотный двор». Переводная литература, июнь 2018
- 09:17 Европейские индексы - 12-07-18
- 09:15 Американские индексы выросли - 12-07-18
- 09:11 Цены на цветные металлы - 12-07-18
- 09:10 Цены на драгоценные металлы выросли - 12-07-18
- 09:08 Цены на нефть - 12-07-18
- 12.07-23:18 Пашинян затронул вопрос о приглашении Роберта Кочаряна на допрос
- 12.07-23:13 Партия «Гражданский Договор» еще не определилась с форматом участия в предстоящих выборах: Никол Пашинян
- 12.07-23:08 Глава МИД Турции поздравил Пашиняна с избранием на пост премьер-министра
- 12.07-22:51 По мнению Пашиняна, Баку может опасаться распространения армянских демократических процессов в Азербайджане
- 12.07-22:47 В политике ЕС в отношении Армении нет существенных изменений: Никол Пашинян
- 12.07-22:33 О встрече с президентом Азербайджана пока нет речи: Никол Пашинян
- 12.07-21:30 Российский журналист Шевченко исключен из президентского Совета по межнациональным отношениям
- 12.07-21:26 Предстоящие на 13 июля мероприятия
- 12.07-21:16 Я призываю каждый день говорить о возвращении в Армению: Никол Пашинян встретился с армянской общиной Бельгии
- 12.07-20:50 Надеемся, у сторон будет возможность рассмотреть широкий круг вопросов нагорно- карабахского урегулирования: Захарова
- 12.07-20:46 В период между 11 и 12 июля сотрудниками различных подразделений Полиции раскрытo 49 случаев преступлений
14:14, 07.07.2018
Просмотрели 1495 раз Гости из стран СНГ представили свои работы на проекте ArtExpo в Горисе
13:32, 09.07.2018
Просмотрели 1377 раз Бако Саакян принял ливанского предпринимателя Николя Жоржа Абу Файсали
16:06, 07.07.2018
Просмотрели 1358 раз Если в заключительном документе НАТО будут резкие формулировки относительно интересующих Армению вопросов, предложу не участвовать в саммите — Ашотян
14:34, 07.07.2018
Просмотрели 1343 раз Президент Армении принял участие в Молодежном форуме Армянского института международных отношений и безопасности
15:04, 07.07.2018
Просмотрели 1228 раз Заместитель военного инспектора РА Микаел Арзуманян срочно вызван к премьеру