На авиабазе «Хмеймим» 12-го июля совершил посадку самолет МЧС РФ, которым Армения предоставила Сирии более 30 тонн гуманитарной помощи, в частности, рис, гречку, масло. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Первый российский канал.

Вся эта помощь будет предоставлена тем беженцам, которые возвращаются на освобожденные территории/

Часть помощи пойдет в отдаленные районы Сирии.

Вскоре ожидаются еще несколько полетов: всего в Сирию будет послано 100 тонн продуктов и предметов первой необходимости.