Время в Ереване: 11:07:36,   13 Июль

Армения предоставила Сирии более 30 тонн гуманитарной помощи


На авиабазе «Хмеймим» 12-го июля совершил посадку самолет МЧС РФ, которым Армения предоставила Сирии более 30 тонн гуманитарной помощи, в частности, рис, гречку, масло. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Первый российский канал.  

Вся эта помощь будет предоставлена тем беженцам, которые возвращаются на освобожденные территории/

Часть помощи пойдет в отдаленные районы Сирии.

Вскоре ожидаются еще несколько полетов: всего в Сирию будет послано 100 тонн продуктов и предметов первой необходимости.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации