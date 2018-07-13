Гражданин добровольно сдал в Военную полицию оружие и боеприпасы

В результате разъяснительных работ, проведенных сотрудниками Военной полиции, гражданин Армении А.А. добровольно сдал в Военную полицию оружие и боеприпасы. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении ведомства, которое разместил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Гражданин сдал два автомата АКМ, два миномета, один гранатомет, одну снайперскую винтовку и иные боеприпасы в больших количествах (гранаты, взрывчатые вещества, патроны различного калибра).



По данному факту готовятся материалы.

"Военная полиция в очередной раз призывает воздерживаться от незаконных действий и добровольно сдать незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы", - отмечается в сообщении.

Сдавший добровольно оружие и боеприпасы освобождается от уголовной ответственности.