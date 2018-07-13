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Рабочая группа по выдвижению президентом Армении кандидатуры на пост судьи Конституционного суда получила 5 заявлений от претендентов


Рабочая группа по выдвижению президентом Армении кандидатуры на пост судьи Конституционного суда получила 5 заявлений от претендентов. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении. Заявления, в законный срок, были переданы комиссии, которая провела с претендентами собеседования.

Затем каждый член комиссии в закрытом конверте представил свое мнение о каждом кандидате. Все конверты были переданы президенту, который, подведя итоги, выдвинет кандидатуру на пост судьи Конституционного суда.

С учетом того, что некоторые из претендентов избегают гласности, информация последует позже.


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