Число жертв ливневых дождей в Японии достигло 204 человек

Число жертв сильных дождей и вызванных ими наводнений и оползней в Японии достигло 204 человек. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в пятницу объявило главное полицейское управление страны.

По данным агентства Kyodo, более 60 человек также числятся пропавшими или не выходят на связь. Местные экстренные службы при поддержке полиции и солдат Сил самообороны страны продолжают поисковые и спасательные операции.

Мощные ливневые дожди обрушились на Японию в середине прошлой недели из-за воздействия тайфуна "Прапирун". В некоторых районах страны за несколько дней выпало более 1 тыс. мм осадков, что привело к разливу рек и сходу оползней. Это самое большое число погибших от наводнений в Японии с 1953 года. Тогда на острове Кюсю на западе страны погибли 759 человек, более 450 тыс. лишились крова.