Поиски альтернативы названию «коньяк»: начинается процесс ребрендинга

Министерство экономического развития и инвестиций Армении, вместе с европейскими партнерами, приглашает консалтинговые компании принять участие в поисках альтернативы названию «коньяк», поскольку начинается процесс ребрендинга армянского коньяка. В течение первого года планируется провести конкурс, выбрать победителя, который оценит возможности осуществления этого процесса, проведения маркетинга, рекламной кампании и пр.

Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказала замминистра экономического развития и инвестиций Армении Манэ Адамян.

Проблематичность использования наименования «коньяк»

Как известно, Коньяк – французский город, имя которого является защищенной торговой маркой. Этот вопрос – принципиальный для ЕС. Вопрос был поднят и во время обсуждения Соглашения Армения-ЕС. В нем названы сроки и условия, по которым Армения должна перестать выпускать и продавать продукцию под этим наименованием.

Риск оказаться в условиях недобросовестной конкуренции на российском рынке

РФ не имеет каких-либо лобязательств в этом вопросе, и может статься, что армянский производитель откажется выпускать и продавать продукцию под этим наименованием, а российский – может продолжить.

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