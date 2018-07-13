Европейские индексы - 12-07-18
МОСКВА, 13 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 12 июля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.61% и составил 12492.97 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.97% и составил 5405.90 пункта, британский FTSE вырос на 0.78% и составил 7651.33 пункта, а российский RTSI снизился на 0.75% и составил 1177.50 пункта.
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- 09:17 Европейские индексы - 12-07-18
- 09:15 Американские индексы выросли - 12-07-18
- 09:11 Цены на цветные металлы - 12-07-18
- 09:10 Цены на драгоценные металлы выросли - 12-07-18
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