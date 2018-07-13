Члены инициативы, требующей отставки католикоса, вновь прибегли к провокациям: утром 13-го июля они нарушили молитвенный покой Св. Эчмиадзина, делая провокационные заявления и действия и высказывая оскорбительные вещи о католикосе и клерикалах. Как передает «Арменпресс», об этом пишет на своей странице в Facebook руководитель информационной службы ААЦ иерей Ваграм Меликян.

«Сегодня утром члены известной инициативы вновь прибегли к провокациям: утром 13-го июля они нарушили молитвенный покой Св. Эчмиадзина, делая провокационные заявления и действия и высказывая оскорбительные вещи о католикосе и клерикалах.

Снова напоминаем, что 10-го июля Верховный духовный совет, исходя из христианских чувств, принял решение о том, что предоставляет недельный срок членам инициативы, чтобы те одумались и прекратили свои противоуставные действия, и с раскаянием и смирением вернулись в лоно ААЦ.

Осуждая подобные действия, мы не теряем надежды и молимся, чтобы бог, проявляя милосердие, просветил их мудростью, добром»,- пишет он.

С первого же дня, как группа лиц из числа протестующих против католикоса Гарегина Второго ворвалась в административное здание ААЦ в Эчмиадзине, Св. Эчмиадзин обратился в полицию Армении с тем, чтобы навести порядок, однако полиция не удалила этих лиц с территории ААЦ.

Как передает «Арменпресс» , 9-го июля об этом в беседе с журналистами сказал директор хранилища рукописей и музеев Св. Эчмиадзина Тер-Асохик Карапетян. «С первого же дня, как группа лиц из числа протестующих против католикоса Гарегина Второго ворвалась в административное здание ААЦ в Эчмиадзине, Св. Эчмиадзин обратился в полицию Армении», -сказал он.

По его словам, полицейские охраняют территорию, следя, чтобы участники акции протеста не нарушали порядок, следят за сохранностью имущества ААЦ, а также за тем, чтобы предотвратить радикальные проявления, поскольку здесь же обитает католикос Гарегин Второй. Однако, по его словам, полиция не удалила этих лиц с территории ААЦ, что является для клерикалов непонятным.

«По комментариям сотрудников полиции, они не имеют права удалить демонстрантов по разным основаниям, что для нас непонятно и странно. Ведь здесь же храм, имущество ААЦ, тем более – резиденция католикоса, это место не рассматривается как общественное владение»,- сказал он.

Затем полиция освободила 10-го июля от протестующих канцелярию духовного центра Армянской апостольской церкви — Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

Митингующие ворвались в здание канцелярии 6 июля. Они требуют добровольного отказа от сана Верховного патриарха и Католикоса всех армян Гарегина II. Немногочисленные митинги и шествия в рамках инициативы «Новая Армения, новый патриарх» начались после смены светской власти в стране и назначения премьером лидера оппозиции Никола Пашиняна.

"Сегодня утром полиция освободила территорию канцелярии Святого Эчмиадзина от находящихся там членов инициативы «Новая Армения, новый патриарх», — говорится в сообщении.

По данным издания, полиция также убрала с близлежащей территории палатки протестующих.

Утром 6-го июля группа лиц ворвалась в административное здание ААЦ в Эчмиадзине, сообщает пресс-секретарь св. Эчмиадзина иерей Ваграм Меликян. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

«Только что члены известной инициативы - группа лиц, ворвались в административное здание ААЦ в Эчмиадзине, проявляя неподобающее поведение, предъявляя ультимативные требования и провоцируя. Они не расположены прислушаться к доводам клерикалов и прекратить столь неподобающие действия»,- пишет он.