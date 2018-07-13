Лидер КНДР Ким Чен Ын стремится построить "нормальное государство". Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

"У председателя Ким [Чен Ына] есть огромное желание прекратить идеологическую конфронтацию и развить Северную Корею в нормальное государство", - приводит в пятницу его слова агентство Yonhap. Лидер Южной Кореи также выразил уверенность в том, что "межкорейское экономическое сотрудничество создаст новые возможности для всех".

Мун Чжэ Ин считает, что Вашингтон и Пхеньян в конечном итоге проведут денуклеаризацию Корейского полуострова, о которой договорились лидеры двух государств.

Президент также предположил, что Вашингтон и Пхеньян столкнутся с серьезной критикой международного сообщества в том случае, если не смогут осуществить достигнутые ранее договоренности о денуклеаризации.

Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын провели 27 апреля переговоры в Пханмунджоме. Это стало первой встречей руководителей двух стран за последние 10 лет. По ее итогам была подписана совместная декларация о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. Сеул и Пхеньян подтвердили, что их общей целью является денуклеаризация Корейского полуострова, а также достигли договоренности о продолжении активного диалога на высшем уровне.