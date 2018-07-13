Мун Чжэ Ин заявил, что лидер КНДР полон решимости построить "нормальное государство"
Лидер КНДР Ким Чен Ын стремится построить "нормальное государство". Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
"У председателя Ким [Чен Ына] есть огромное желание прекратить идеологическую конфронтацию и развить Северную Корею в нормальное государство", - приводит в пятницу его слова агентство Yonhap. Лидер Южной Кореи также выразил уверенность в том, что "межкорейское экономическое сотрудничество создаст новые возможности для всех".
Мун Чжэ Ин считает, что Вашингтон и Пхеньян в конечном итоге проведут денуклеаризацию Корейского полуострова, о которой договорились лидеры двух государств.
Президент также предположил, что Вашингтон и Пхеньян столкнутся с серьезной критикой международного сообщества в том случае, если не смогут осуществить достигнутые ранее договоренности о денуклеаризации.
Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын провели 27 апреля переговоры в Пханмунджоме. Это стало первой встречей руководителей двух стран за последние 10 лет. По ее итогам была подписана совместная декларация о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. Сеул и Пхеньян подтвердили, что их общей целью является денуклеаризация Корейского полуострова, а также достигли договоренности о продолжении активного диалога на высшем уровне.