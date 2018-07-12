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Партия «Гражданский Договор» еще не определилась с форматом участия в предстоящих выборах: Никол Пашинян


Партия «Гражданский Договор» еще не решила, в каком формате примет участие в предстоящих парламентских выборах. Как сообщает Арменпресс, в интервью журналистам в аэропорту Брюсселя об этом сказал лидер партии, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Скажу, что дискуссии по вопросу, как мы пойдем на выборы, продолжаются, и в настоящее время у нас нет окончательного решения. Может быть, мы должны пойти в одиночку, возможно, в альянсе. Это зависит от политического видения сторон, политической ситуации, возможности достичь новых соглашений в новой политической ситуации», - сказал Никол Пашинян.




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