Глава МИД Турции поздравил Пашиняна с избранием на пост премьер-министра

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Брюсселе подошел к Николу Пашиняну и лично поздравил его с избранием на пост премьер-министра Армении. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге с журналистами в аэропорту Брюсселя 12 июля, отвечая на вопрос Арменпресс.

По словам премьер-министра, когда они сидели в зале делегаций, Чавушоглу быстро прошел мимо них, и через несколько минут он вернулся, сначала подошел к министру иностранных дел Армении Зограбу Мнацаканяну, с которым знаком со времен совместной работы в Совете Европы.

«Он познакомился со мной и сказал, что они следили за армянскими процессами и хорошо осведомлены, а затем поздравил меня с избранием на пост премьер-министра. Других контактов не было», - сказал премьер-министр.