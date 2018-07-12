О встрече с президентом Азербайджана пока нет речи: Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не считает, что встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана является поворотным моментом.Как сообщает Арменпресс, в интервью журналистам в аэропорту Брюсселя Никол Пашинян отметил, что это, по сути, был первым контактом.

«В любом случае, неправильно ожидать больших результатов от первых контактов, они ценны в той мере, что происходит знакомство. То же самое можно сказать о моих встречах. Разумеется, получился большой круг знакомств, и это можно считать результатом нашего визита. Были достигнуты некоторые договоренности, были сделаны приглашения, была выражена готовность приехать в Армению, особенно в рамках саммита Франкофонии. Таким образом, этот визит можно считать визитом установления контактов и личных связей», - сказал Никол Пашинян.

Отвечая на вопрос журналистов о том, собирается ли он встретиться с президентом Азербайджана, Никол Пашинян отметил, что об этом сейчас нет речи.