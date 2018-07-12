Российский журналист Шевченко исключен из президентского Совета по межнациональным отношениям

Президент РФ Владимир Путин исключил из состава президентского Совета по межнациональным отношениям журналиста Максима Шевченко, одновременно включив туда министра науки и высшего образования Михаила Котюкова и вице-премьера Виталия Мутко.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, соответствующий указ главы государства опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Шевченко известен своей антиармянской и проазербайджанской позицией.