Российский журналист Шевченко исключен из президентского Совета по межнациональным отношениям
Президент РФ Владимир Путин исключил из состава президентского Совета по межнациональным отношениям журналиста Максима Шевченко, одновременно включив туда министра науки и высшего образования Михаила Котюкова и вице-премьера Виталия Мутко.
Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, соответствующий указ главы государства опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.
Шевченко известен своей антиармянской и проазербайджанской позицией.
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