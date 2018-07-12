Надеемся, у сторон будет возможность рассмотреть широкий круг вопросов нагорно- карабахского урегулирования: Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова коснулась вопроса о расширении офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ. Как сообщает Арменпресс, Захарова напомнила, что еще в 2016 году президенты Армении и Азербайджана обсуждали шаги, направленные на стабилизацию ситуации в зоне конфликта и создание атмосферы, способствующей продвижению мирного процесса. С этой целью они условились, в частности, увеличить число международных наблюдателей в зоне конфликта.

“Эта тема обсуждалась в ходе последующих контактов сторон, включая встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Кракове в начале текущего года, и было достигнуто принципиальное понимание по количеству дополнительных наблюдателей, местам их дислокации, а также ряду других связанных вопросов. Однако окончательного решения по ним стороны пока не приняли”, - сказала она.

Захарова отметила, что в ближайшее время пройдут первые консультации министров.

“Затем, как мы надеемся, состоятся ещё встречи, на которых у сторон будет возможность рассмотреть широкий круг вопросов нагорно-карабахского урегулирования, включая тему наблюдателей”, - сказала она.