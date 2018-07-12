По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 11 и 12 июля сотрудниками различных подразделений Полиции раскрытo 49 случаев преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в частности, 23 случая причинения телесных повреждений, 9 случаев мошенничества, 5 случаев кражи личного имущества, 3 случая вымогательства, по 2 случая квартирной кражи и присвоения или растраты, по 1 случаю умышленного уничтожения имущества, хулиганства, обнаружения наркотиков, незаконной вырубки деревьев, злоупотребления должностными обязанностями и служебного подлога или служебной халатности.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 7 случаев мошенничества, 3 случая причинения телесных повреждений, 2 случая кражи личного имущества и 1 случай квартирной кражи.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 10 ДТП: 1 человек погиб, 12 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.