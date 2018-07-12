Вице-премьеры по цифре стран ЕАЭС включились в реализацию цифровой повестки Союза

Инициативы и проекты по реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза (ЕАЭС), концептуальные подходы к цифровой прослеживаемости товаров, грузов, вопросы проведения эксперимента по мониторингу транзитных перевозок с использованием электронных идентификаторов (навигационных пломб), организации деятельности офиса управления цифровыми инициативами в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обсудили 11 июля заместители глав правительств государств-членов ЕАЭС, ответственные за реализацию цифровой повестки, Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян и члены Коллегии (министры) ЕЭК.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЕЭК, во встрече приняли участие Вице-премьер-министр Республики Армения Тигран Авинян, Первый заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Василий Матюшевский, заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Аскар Жумагалиев, Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Жениш Разаков, заместитель Председателя правительства Российской Федерации Максим Акимов, а также руководители и представители государственных органов власти стран ЕАЭС.

«Цифровая повестка ворвалась в нашу жизнь, и мы обязаны осуществить все цифровые трансформации, которые зафиксированы в Основных направлениях реализации цифровой повестки ЕАЭС, утвержденных нашими президентами», – отметил Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, открывая заседание.

Президенты утвердили шесть приоритетных инициатив, которые планируется реализовать в ЕАЭС: систему регулятивных песочниц, цифровую прослеживаемость товаров, услуг и активов, цифровую торговлю, цифровые транспортные коридоры, соглашение об обороте данных, цифровую промышленную кооперацию.

В рамках этих приоритетов организованы и действуют экспертные площадки, на которых специалисты регулярно обсуждают тренды, модели и бизнес-решения по каждому проекту.

Для работы с инициативами в Комиссии создан проектный офис управления, куда вошли представители пяти стран. ЕЭК уже получила более 20 предложений со стороны государств ЕАЭС и бизнеса.

«Национальные правительства должны прилагать усилия для достижения интероперабельности, внедрения общих стандартов и протоколов. Это необходимо для обеспечения целостности и взваимодополняемости подходов к реализации цифровой повестки в странах Союза», – подчеркнул Тигран Саркисян.

Уже формируется интегрированная информационная система Союза, на базе которой может быть в скором времени реализован масштабный и важный для свободного движения товаров в ЕАЭС проект по созданию общесоюзной системы прослеживаемости товаров и грузов.

Общая архитектура цифровой прослеживаемости в Евразийском экономическом союзе, включая четкую фиксацию на этапе разработки цели создания системы и обязательств перед бизнесом и участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД), описание системы взаимодействия с национальными сегментами, а также условий и принципов доступа к массиву данных, которые будут аккумулироваться в системе, будет представлена вице-премьерам на следующем заседании Совета ЕЭК.

Участники совещания обсудили актуальность регулирования оборота данных, создания экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС, а также технические задания на проведение исследований по этим вопросам.

Также был рассмотрен вопрос о проведении эксперимента по мониторингу автомобильных транзитных перевозок с использованием навигационных пломб. Одна из его целей – сформировать предложения по урегулированию ключевых разногласий для доработки проекта международного соглашения о единой транзитной системе ЕАЭС.

По результатам обсуждения повестки заместители глав правительств государств-членов ЕАЭС высказались за необходимость выработать подходы к регулированию оборота данных, формированию экосистемы цифровых транспортных коридоров, зафиксировать принципы общей архитектуры цифровой прослеживаемости в Союзе. Вице-премьеры подчеркнули необходимость усиления проектной деятельности и совершенствования механизмов, которые будут обеспечивать эффективную реализацию потока совместных инициатив, пилотных проектов, экспериментов в контексте цифровых преобразований экономики.