Армения продолжит участие в миссиях НАТО в Афганистане: Никол Пашинян

Армения продолжит содействовать международным усилиям в области мира и безопасности. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече глав государств и правительств стран-членов НАТО и партнеров миссии в Афганистане "Решительная поддержка".

“Для мирного процесса необходим конструктивный подход и обсуждение позиций всех сторон. Следовательно, мы должны объединить усилия международного сообщества для достижения исключительно мирного урегулирования, которое имеет огромное значение для европейской безопасности в целом.

С 2010 года Армения способствовала проведению миротворческих операции НАТО в Афганистане, сначала в рамках Международных сил содействия безопасности (ISAF), а затем миссии "Решительная поддержка". Мы высоко ценим эффективное сотрудничество между Арменией и Германией, которое, на мой взгляд, является одним из лучших и блестящих примеров партнерства между странами-членами НАТО и странами-партнерами”, - отметил премьер.

По его словам, Армения готова продолжить участие в миссии с военным контингентом до 130 солдат.

“Мы также выразили готовность принять участие в Миссии НАТО по стабильному партнерству, когда она придет на замену Миссии по устойчивой поддержке.

Армения продолжит поддерживать всеобъемлющий мирный процесс под руководством Афганистана и с участием Афганистана. Я хочу еще раз повторить, что мы будем и впредь поддерживать международные усилия, направленные на установление всеобъемлющего мира, процветания и стабильности в дружественном Афганистане”, - подчеркнул Пашинян.