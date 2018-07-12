Любую попытку разрешить этот конфликт военным путем нужно рассматривать как посягательство на демократию: Никол Пашинян

Армения, как любая демократическая страна, подтверждает свою приверженность исключительно мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече глав государств и правительств стран-членов НАТО и партнеров миссии в Афганистане "Решительная поддержка".

“Любую попытку разрешить этот конфликт военным путем нужно рассматривать как посягательство на демократию, права человека и мир.

Недавние случаи нарушений режима прекращения огня и провокаций, подстрекаемых Азербайджаном на границе с Арменией и на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом, ставят под сомнение приверженность Баку мирному процессу.

”, - подчеркнул премьер-министр Пашинян.