Действия Азербайджана ставят под сомнение приверженность Баку мирному процессу: речь Пашиняна на саммите НАТО

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с речью на встрече глав государств и правительств стран-членов НАТО и партнеров миссии в Афганистане "Решительная поддержка".

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, в своем выступлении Пашинян сказал:

“Уважаемый премьер-министр Мишель,

Уважаемый президент Гани,

Уважаемый господин генеральный секретарь,

Уважаемые партнеры,

Во-первых, я хотел бы поблагодарить премьер-министра Мишеля за теплый прием. Для меня большая честь принимать участие в этом мероприятии, посвященном международным усилиям по обеспечению мира и стабильности в Афганистане.

Мир и безопасность имеют жизненное значение для устойчивого развития: такое значение имеют также демократия и свободная рыночная экономика. Как вы знаете, в Армении в последнее время произошли резкие изменения на пути создания демократического будущего.

Победа бархатной революции в Армении явилась явным проявлением зрелости армянского общества, его приверженности правам человека и фундаментальным свободам.

Дамы и господа,

Сегодняшний саммит вновь подтверждает важность вопросов международной безопасности и необходимость сохранения коллективного подхода к этому вопросу. Всех нас объединяет крепкая вера и готовность принести мир, безопасность и стабильность дружественному народу Афганистана.

Мы высоко ценим усилия правительства Афганистана по повышению уровня государственного строительства и безопасности. Это было бы невозможно без преданности и полной отдачи народа, армии и сил безопасности Афганистана. Однако еще многое предстоит сделать, чтобы прогресс был необратимым.

Будучи приверженцем общественной безопасности, Армения продолжит содействовать международным усилиям в области мира и безопасности. Для мирного процесса необходим конструктивный подход и обсуждение позиций всех сторон. Следовательно, мы должны объединить усилия международного сообщества для достижения исключительно мирного урегулирования, которое имеет огромное значение для европейской безопасности в целом.

С 2010 года Армения способствовала проведению миротворческих операции НАТО в Афганистане, сначала в рамках Международных сил содействия безопасности (ISAF), а затем миссии "Решительная поддержка". Мы высоко ценим эффективное сотрудничество между Арменией и Германией, которое, на мой взгляд, является одним из лучших и блестящих примеров партнерства между странами-членами НАТО и странами-партнерами.

Мы готовы продолжить наше участие в миссии с военным контингентом до 130 солдат. Мы также выразили готовность принять участие в Миссии НАТО по стабильному партнерству, когда она придет на замену Миссии по устойчивой поддержке.

Армения продолжит поддерживать всеобъемлющий мирный процесс под руководством Афганистана и с участием Афганистана. Я хочу еще раз повторить, что мы будем и впредь поддерживать международные усилия, направленные на установление всеобъемлющего мира, процветания и стабильности в дружественном Афганистане.

Так как речь зашла о нагорно-карабахском конфликте, я вынужден также коснуться урегулирования этого конфликта, хотя считаю, что этот вопрос несовместим с форматом данной дискуссии, поскольку у этого саммита совсем другие цели. НАТО всегда и последовательно заявлял, что не играет никакой роли в урегулировании этого конфликта.

Тем не менее, поскольку вопрос уже поднят, я хотел бы кратко прокомментировать и внести поправки в контексте сделанного заявления.

Армения, как любая демократическая страна, подтверждает свою приверженность исключительно мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Любую попытку разрешить этот конфликт военным путем нужно рассматривать как посягательство на демократию, права человека и мир.

Недавние случаи нарушений режима прекращения огня и провокаций, подстрекаемых Азербайджаном на границе с Арменией и на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом, ставят под сомнение приверженность Баку мирному процессу.

Мы вновь подтверждаем важность реализации достигнутых ранее договоренностей, в частности тех, которые были достигнуты на саммитах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве, которые нацелены на создание благоприятных условий для установления мира и принятие мер по укреплению доверия”.