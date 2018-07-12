Минздрав Армении призывает граждан пройти вакцинацию против кори перед поездкой в Украину

За прошедшую неделю в Украине зарегистрировано 1021 случай кори. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства здравоохранения Армении, общее количество случаев кори превысило 25 тысяч, из которых более половины - около 15 тысяч, у детей. В результате кори зарегистрировано двадцать два случая смерти, из которых 8 детей.

Министерство здравоохранения в очередной раз призывает принять во внимание эпидемическую ситуацию в стране в летние каникулы, обратиться в территориальную поликлинику и пройти вакцинацию против кори, поскольку единственным безопасным и эффективным способом профилактики этой инфекции является вакцинация. Только своевременные и полностью реализованные (не менее 2 доз) прививки могут предотвратить корь и возможные осложнения.