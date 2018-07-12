Лидер Республиканской партии Армении Серж Саргсян принял регионального директора Фонда Конрада Аденауэра

Лидер Республиканской партии Армении, третий президент Армении Серж Саргсян принял регионального директора Фонда Конрада Аденауэра Томаса Шрапеля.

Как сообщает Арменпресс, об этом в социальной сети Facebook написал председатель Постоянной комиссии НС по внешним связям, член фракции РПА Армен Ашотян.

Приветствуя гостя, Серж Саргсян подчеркнул, что основатели немецкой партии сыграли важную роль не только в Германии, но и в разных европейских странах, особенно в содействии созданию демократических политических систем.

Он выразил уверенность, что опыт Фонда Конрада Аденауэра также будет полезен для Республиканской партии Армении. Серж Саргсян подчеркнул, что Республиканская партия продолжит свое участие как в ЕНП, так и во всех других многосторонних и двусторонних международных форматах.

Он также подчеркнул важность программы реформы РПА, разработанную совместно Фондом Конрада Аденауэра и Республиканской партией.