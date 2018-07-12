Из Грузии в Армению экстрадирован совершивший нападение на филиал «Конверс банка» Цыганков

Из Грузии в Армению 12 июля был экстрадирован Петр Цыганков. Напомним, что Цыганков был обнаружен на территории Грузии 17 декабря 2017 года благодаря тесному сотрудничеству сотрудников Министерства внутренних дел Грузии и Полиции Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, Цыганков обвиняется в организации разбойного нападения, совершенного группой лиц.

Девятого октября 2017 года в 11:05 мужчина под предлогом совершения сделки зашел в филиал «Конверс банка», действующий на улице Саят-Новы и, угрожая управляющему, потребовал деньги. Получив сумму, равноценную 200 тысячам долларов, он покинул банк.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам разбойного нападения.

В результате оперативно-розыскных работ были выяснены личности совершивших преступление лиц и приняты меры для выявления их местонахождения.

Благодаря оперативно-розыскной работе сотрудников Полиции и Службы национальной безопасности в ночь на 14 октября были обнаружены и задержаны остальные соучастники.

Процедурой выдачи Цыганкова завершается судебное производство данного уголовного дела.