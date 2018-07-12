“Америабанк” удостоился награды Euromoney 2018 «За превосходство» как лучший банк Армении

“Америабанк” удостоился награды Euromoney 2018 «За превосходство» в категории «Лучший банк Армении». Данная награда является признанием лидерства Америабанка на рынке, стабильного роста и стремления к цифровой трансформации.

Как сообщает Арменпресс, награда присуждается “Америабанку” уже в шестой раз. На протяжении 27 лет авторитетный финансовый журнал Euromoney ежегодно проводит оценку итогов деятельности лучших банков по всему миру.

Награда была вручена представителю Америабанка в Великобритании Армену Асланяну во время торжественной церемонии награждения в Лондоне.

Журнал Euromoney – ведущее издание, освещающее международные финансовые развития вот уже почти 50 лет. За последние 12 месяцев журналу дали интервью порядка 100 директоров банков, министров финансов и председателей центральных банков по всему миру. Подробнее см. на официальном сайте Euromoney.