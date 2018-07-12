Сопредседатели Минской группы ОБСЕ отметили необходимость снижения напряженности

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с совместным заявлением по итогам встречи с главами МИД Армении и Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, в заявлении говорится:

“Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (РФ), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (Соединенные Штаты Америки) 11 июля в Брюсселе провели встречу с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. В совещании также принял участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик. Это была первая встреча на высшем уровне между сторонами в этом формате после выборов в Армении и Азербайджане.

Министры обменялись мнениями относительно существующей ситуации и обсудили дальнейшие шаги и параметры, чтобы снова вовлечься в субстантивные переговоры. Стороны рассмотрели несколько вопросов для будущих встреч, включая ряд возможных мер по укреплению доверия.

Сопредседатели подчеркнули важность снижения напряженности и предотвращения подстрекательской риторики. Сопредседатели также подтвердили свою готовность помочь сторонам найти мирное решение конфликта на основе основных принципов Хельсинкского Заключительного акта, в том числе неприменения или угрозы силой, территориальной целостности и равноправия и права на самоопределение народонаселения.

Министры договорились вновь встретиться в ближайшем будущем под эгидой сопредседателей”.